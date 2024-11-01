edición general
5 meneos
50 clics

Cómo el rechazo cambia el comportamiento de las personas y los consejos de un experto para superarlo

¿Podría la actual generación de jóvenes adultos ser, quizás, la "generación más rechazada de la historia"? Esta idea fue sugerida en un artículo del periodista estadounidense David Brooks en el periódico The New York Times después de que conversara con jóvenes adultos que experimentan rechazo en diversos aspectos de la vida: desde los procesos de admisión a la universidad y las ofertas de empleo hasta las relaciones románticas y los préstamos hipotecarios. El mundo en general es más competitivo, argumenta Brooks: los jóvenes que terminan.

| etiquetas: rechazo , personas , autocontrol
4 1 1 K 42 actualidad
2 comentarios
4 1 1 K 42 actualidad
azathothruna #2 azathothruna
Esto tambien se aplica a como surgen los incel.
0 K 12
#1 Varelse
Seguramente el mundo es más competitivo y también hay menos capacidad para enfrentarse a la frustración.
0 K 7

menéame