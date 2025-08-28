edición general
Cómo es realmente luchar por el Estado Islámico (2016)

A diferencia de la propaganda del Estado Islámico, que a menudo presenta victorias arrolladoras en el campo de batalla, el video muestra el caos, el pánico y la retirada de los combatientes.

| etiquetas: isis , irak , mosul
Esku #5 Esku
Titular alternativo: como ser un imbécil ultra dogmático absorbido completamente por la religión más dañina de la actualidad para matar a todos los que no profesan tus mismas ideas extremistas (ateos, cristianos y musulmanes blandos) para sumir los territorios ocupados y destruidos en estercoleros donde nadie, salvo tú, querría vivir.
Lo siento, me ha quedado un poco largo.
#4 Toponotomalasuerte
Para vivir de estado islámico solo tienes que esperar a que te ingrese la nómina EEUU e Israel, para que metas alguna falsa bandera e intensifiques tus atentados donde ellos te digan.
Dr.Who #6 Dr.Who *
Una mierda. Sionistas y yankis te pagan puntualmente pero no incluyen vacaciones ni médico de la muta. Ademas el tiempo de desayuno y comida se descuentan del sueldo.

Son unos agarraos
#1 pandasucks *
Es lo que tiene el cherry picking, que puedes escoger lo que te de la gana y venderlo como norma.
En cualquier caso, es obvio que no tengan misma preparación ni medios, lo triste es que haya que hacer un vídeo para ello.
ChiquiVigo #2 ChiquiVigo
Como casi siempre en YouTube lo mejor son los comentarios del vídeo. Se pueden activar los subtítulos en español.
alcama #3 alcama
Folla cabras
