3
meneos
133
clics
Cómo es realmente luchar por el Estado Islámico (2016)
A diferencia de la propaganda del Estado Islámico, que a menudo presenta victorias arrolladoras en el campo de batalla, el video muestra el caos, el pánico y la retirada de los combatientes.
etiquetas
isis
irak
mosul
actualidad
#5
Esku
Titular alternativo: como ser un imbécil ultra dogmático absorbido completamente por la religión más dañina de la actualidad para matar a todos los que no profesan tus mismas ideas extremistas (ateos, cristianos y musulmanes blandos) para sumir los territorios ocupados y destruidos en estercoleros donde nadie, salvo tú, querría vivir.
Lo siento, me ha quedado un poco largo.
4
K
51
#4
Toponotomalasuerte
Para vivir de estado islámico solo tienes que esperar a que te ingrese la nómina EEUU e Israel, para que metas alguna falsa bandera e intensifiques tus atentados donde ellos te digan.
1
K
30
#6
Dr.Who
*
Una mierda. Sionistas y yankis te pagan puntualmente pero no incluyen vacaciones ni médico de la muta. Ademas el tiempo de desayuno y comida se descuentan del sueldo.
Son unos agarraos
0
K
14
#1
pandasucks
*
Es lo que tiene el cherry picking, que puedes escoger lo que te de la gana y venderlo como norma.
En cualquier caso, es obvio que no tengan misma preparación ni medios, lo triste es que haya que hacer un vídeo para ello.
0
K
10
#2
ChiquiVigo
Como casi siempre en YouTube lo mejor son los comentarios del vídeo. Se pueden activar los subtítulos en español.
0
K
10
#3
alcama
Folla cabras
0
K
5
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
