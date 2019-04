¿Cómo se puede probar que los neutrinos son fermiones de Dirac?

El teorema de la “caja negra” de Schechter–Valle afirma que observar la desintegración beta doble sin neutrinos (0ν2β) prueba que al menos uno de los neutrinos es un fermión de Majoral, pero no observarla no implica que sean femiones de Dirac. Un nuevo teorema de “caja negra” afirma que no observar 0ν2β, si se observa la desintegración beta cuádruple sin neutrinos (0ν4β), prueba que al menos uno de los neutrinos es un fermión de Dirac (y por ende los demás gracias a Ockham).