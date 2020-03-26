Cómo Protegerte del Fingerprinting: Estrategias para Aumentar tu Privacidad en Línea

El artículo de Browserfy aborda el concepto de fingerprinting, o huella digital, que se refiere a la información que los navegadores web transmiten al visitar páginas, permitiendo que terceros sigan el rastro del usuario sin necesidad de cookies. Se presentan diversas estrategias para protegerse contra este seguimiento, incluyendo el uso del navegador TOR, ventanillas intermedias como las extensiones de privacidad y navegadores de código abierto como Firefox y Brave. Mientras que TOR ofrece un alto nivel de privacidad, se sugieren alternativas