12
meneos
74
clics
De cómo el PP entiende la vivienda social
¡Menuda suerte! La concejala y algunos allegados son favorecidos en la adjudicación de las pocas viviendas sociales que se adjudican en Alicante en 20 años.
vivienda social
caraduras
corrupción
politica
politica
#1
JuanCarVen
Por esto la vivienda social jamás debe ser en propiedad.
#2
pirat
Hay que agradecérselo a la tránsfuga de podem nerea belmonte.
#3
sald64059
El titular es el mismo que el de la noticia?
