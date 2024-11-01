edición general
12 meneos
74 clics

De cómo el PP entiende la vivienda social

¡Menuda suerte! La concejala y algunos allegados son favorecidos en la adjudicación de las pocas viviendas sociales que se adjudican en Alicante en 20 años.

| etiquetas: vivienda social , caraduras , corrupción
10 2 1 K 92 politica
3 comentarios
10 2 1 K 92 politica
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Por esto la vivienda social jamás debe ser en propiedad.
0 K 11
#2 pirat
Hay que agradecérselo a la tránsfuga de podem nerea belmonte.
0 K 9
#3 sald64059
El titular es el mismo que el de la noticia?
0 K 8

menéame