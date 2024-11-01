Cómo Pedro Sánchez se convirtió en la némesis de Donald Trump en Europa

Traducción del artículo publicado ayer en Financial Times: "Paco Camas, director de opinión pública en España de la empresa de sondeos Ipsos, afirmó que la oposición de Sánchez a Trump ha creado un dilema para el Partido Popular, la principal fuerza de la oposición, cuyos votantes en su mayoría desaprueban al presidente estadounidense. Sin embargo, el partido populista de derecha Vox se muestra más dispuesto a ponerse del lado de Trump".