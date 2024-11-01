Cómo Netanyahu sabotea la segunda fase del alto el fuego en Gaza [en]

A pesar de que Benjamin Netanyahu aceptó unirse a la Junta de Paz por invitación de Trump, el primer ministro israelí reprendió públicamente al presidente y criticó a la Junta Ejecutiva de Gaza por ser "contraria a la política israelí". Poco después, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, declaró que "Gaza es nuestra" y calificó el plan de Trump de "malo para Israel". Smotrich exigió que el plan se archivara para reanudar "el asalto con toda su fuerza contra Gaza" y reconstruir "asentamientos israelíes permanentes" en el enclave.