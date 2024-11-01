edición general
Cómo Netanyahu sabotea la segunda fase del alto el fuego en Gaza [en]

A pesar de que Benjamin Netanyahu aceptó unirse a la Junta de Paz por invitación de Trump, el primer ministro israelí reprendió públicamente al presidente y criticó a la Junta Ejecutiva de Gaza por ser "contraria a la política israelí". Poco después, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, declaró que "Gaza es nuestra" y calificó el plan de Trump de "malo para Israel". Smotrich exigió que el plan se archivara para reanudar "el asalto con toda su fuerza contra Gaza" y reconstruir "asentamientos israelíes permanentes" en el enclave.

Ludovicio
Netanyahu financió a Hamás para tener una excusa para acelerar el genocidio y la ocupación de Palestina.

Era bastante obvio que no quería el alto el fuego.
Dene
Si solo fuera la segunda...
Con la cantidad de gente que le da un perrenque y se va al otro barrio y que este joputa siga vivo...
Ovlak
Sólo querían que el mundo apartara la mirada. Y hay que reconocer que les salió de lujo.
Zamarro
¿La primera fase era terminar con los poco edificios en pie y seguir matando ancianos y niños y bombardear mas hspitales?
Esa se les ha dado genial, a ver si ahora en la segunda la cagan o algo ...
Menudo gencida el sionista este.
