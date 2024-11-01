Cómo la negativa de los países europeos a ayudar a EE.UU. en Irán muestra que no hay una solución rápida para el conflicto en Medio Oriente

Durante sus dos mandatos, el presidente estadounidense Donald Trump no ha dudado en criticar -e incluso atacar- a los aliados de Washington en la Alianza del Atlántico Norte (OTAN). Pero su última sugerencia -que no asegurar el estrecho de Ormuz sería "muy malo para el futuro de la OTAN"- implica una interpretación del propósito de la alianza que ya ha causado revuelo. "La OTAN se creó como una alianza defensiva", "No fue una alianza diseñada para que uno de los aliados eligiera empezar una guerra y obligara a todos los demás a seguirlo".