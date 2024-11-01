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Cómo la negativa de los países europeos a ayudar a EE.UU. en Irán muestra que no hay una solución rápida para el conflicto en Medio Oriente

Cómo la negativa de los países europeos a ayudar a EE.UU. en Irán muestra que no hay una solución rápida para el conflicto en Medio Oriente

Durante sus dos mandatos, el presidente estadounidense Donald Trump no ha dudado en criticar -e incluso atacar- a los aliados de Washington en la Alianza del Atlántico Norte (OTAN). Pero su última sugerencia -que no asegurar el estrecho de Ormuz sería "muy malo para el futuro de la OTAN"- implica una interpretación del propósito de la alianza que ya ha causado revuelo. "La OTAN se creó como una alianza defensiva", "No fue una alianza diseñada para que uno de los aliados eligiera empezar una guerra y obligara a todos los demás a seguirlo".

| etiquetas: ormuz , eeuu , otan , eu
5 2 0 K 84 Guerras
3 comentarios
5 2 0 K 84 Guerras
Gry #1 Gry
A ver, si quieres ayuda de tus aliados para atacar a alguien eso se habla antes de que ataques a alguien.
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Meneanauta #2 Meneanauta
#1 Y aun en ese caso la OTAN no pintaría nada. La OTAN es un alianza defensiva.
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Cuñado #3 Cuñado
#1 Usrael pensó que iba a ser un paseo y no querían compartir su botín con nadie. Ahora que ven que hicieron mal las cuentas están intentando obligar a otros a comprar acciones.
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menéame