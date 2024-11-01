edición general
1 meneos
2 clics

Cómo mejorar la visualización de tablas largas en WordPress para móviles con CSS3

Si alguna vez has tenido que mostrar tablas largas en WordPress y notas que se ven mal en móviles, este tutorial de SushiHost es una joya. Explica paso a paso cómo añadir microestilos con CSS3 para que tus tablas se vean ordenadas y legibles sin importar el tamaño de la pantalla. Me encantó porque es práctico, fácil de seguir y realmente mejora la experiencia de tus visitantes. Ideal para bloggers y desarrolladores que quieren que su contenido sea profesional y accesible.

| etiquetas: desarrollo web , microestilos , wordpress
1 0 0 K 9 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 9 tecnología

menéame