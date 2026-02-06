edición general
Como si la luz fuera droga

Llegas a casa, enciendes la luz del pasillo, pones una lavadora, te haces la cena en la vitro, ves la tele y cargas el móvil. Ninguno de esos gestos huele a vicio. No hay resacas, no hay humo, no hay cirrosis, ni cáncer de pulmón, no hay peligro sanitario que obligue al Estado a desincentivar nada. Y, sin embargo, en España la electricidad se grava con un impuesto especial, esa categoría fiscal que se reserva para productos que generan costes sociales como el alcohol o el tabaco. La luz, ya ven, se trata como si fuera champán o un puro.

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El Impuesto Especial sobre la Electricidad tiene un origen que hoy suena a fósil administrativo. Nació con un propósito finalista, ligado a un contexto concreto: financiar la deficitaria industria del carbón en España.

Hace años ya que no se financia, pero todos sabemos que cuando un impuesto se establece, ya no lo quita nadie. Se le cambia el nombre y a correr. Cambian los gobiernos, cambian los relatos, pero el impuesto permanece.

Y, para rematar la jugada, está el tema de la doble imposición. Porque sobre el importe del impuesto especial se aplica después el IVA. Pagas un impuesto y, acto seguido, pagas otro impuesto por haber pagado el primero. Legal, sin duda (el BOE lo escriben ellos). ¿Inmoral?, por supuesto.
Trigonometrico #2 Trigonometrico
#1 Hay que sostener de alguna forma a las centrales nucleares.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Menuda chorrada de comentario, ese impuesto se paga por toda la energía generada y se usa para pagar el déficit de tarifa de las primas a las renovables.
riska #4 riska
Y se subvenciona la fiesta nacional.
Viva la España cañí!!
Kantinero #5 Kantinero *
Artículo patrocinado por Endesa. Iberdrola
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Ni a Endesa ni a ninguna electrica le afecta este impuesto.
No lo pagan ellas, lo pagas tú en la factura por la electricidad que consumes

El impuesto a la electricidad y el iva son impuestos al consumidor
Kantinero #7 Kantinero
#6 Pero no deja de encarecer el producto, lo cual tampoco les viene bien, producto que además ellos canalizan en nuestras facturas hacia el gobierno.
