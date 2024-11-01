edición general
"Es como llevar un montacargas al gimnasio": este profesor explica por qué la IA está matando el aprendizaje

"Es como llevar un montacargas al gimnasio": este profesor explica por qué la IA está matando el aprendizaje

Carl Haefemeyer, profesor de inglés en la escuela secundaria Humboldt en St. Paul, asegura que la IA en la educación es como si llevaras una carretilla elevadora al gimnasio para levantar pesas

salteado3 #4 salteado3
De los mismos creadores de "la calculadora hace que no sepan sumar".
Battlestar #5 Battlestar
#4 y los ordenadores
#18 DenisseJoel
#5 "Los ordenadores harán que se vuelvan desordenados"
Professor #6 Professor
#4 las generaciones que tuvieron que saber de memoria la tabla de multiplicar, las capitales proviciales de España, los rios y sus afluentes, poemas variados, y vidas de gente con fechas y todo,

no produjeron reguetón . Por lo tanto algo mal han hecho los "pegagogos" de las facultades de Educación, aunténticos genocidas de la cultura occidental.
Battlestar #17 Battlestar
#6 Muchos dicen que la AI no puede superar a los humanos, pero se equivocan, lo creas o no, la AI es capaz de crear PEOR reguetón que el que hacen los humanos. Quieras que no es un logro considerable
#19 mcfgdbbn3 *
#6: El problema está en aprender a multiplicar aprendiéndose una tabla de memoria.

No, las multiplicaciones hay que saberlas a partir de los números, las tablas son un complemento opcional que puede ser útil a algunos alumnos, pero no puedes obligar a todos a repetir la tabla de carrerilla, porque eso no tiene sentido (solo para algunos alumnos). Si te sabes 6×7=42 porque sumas 6 a 6×6=36, es igual de válido que saberte el número de memoria.

Respecto a lo demás, multiplicar con la mente permite hacer cuentas rápidas cuando te hacen falta sin necesidad de sacar el móvil, y además, es un ejercicio para la mente.

Hay que verlo como ir al gimnasio, pero para el cerebro. :-P
#28 NO86
#6 Macho, saber la tabla de multiplicar es imprescindible para saber multiplicar. Y si no sabes multiplicar hay cosas que no se pueden pensar.
Torrezzno #7 Torrezzno
#4 el otro día me fije en una señora con el móvil. Sumó 100 + 150. No es broma. Me apuesto la cabeza a que muy poca gente adulta sabe dividir más de dos cifras
#20 mcfgdbbn3 *
#7: También pueden ser discalcúlicos, hay gente que calcula muy mal, creo que muchos hiperactivos o tienen discalculia o dislexia (o peor, las dos cosas).
También puede pasar otra cosa: no te puedes concentrar por el entorno, a mí en un súper casi me toca sacar el móvil porque había un niño llorando, la música de fondo, el ruido de las cámaras... eso y mi signo es letal para mi concentración. :-P
Connect #11 Connect
#4 Un dia mi hijo me pidió que le ayudara a hacer unas divisiones. Tuve que buscar en youtube como se hacían! xD
No solo no me acordaba, sino que el método que les explican en el cole era tremendo.
Y raíces cuadradas? O ecuaciones? Quién se acuerda de eso si nunca más las vuelves a usar para nada y en todo caso tienes la calculadora? Y lo mismo ahora con porcentajes: le pides a ChatGpt o tu IA de confianza que te lo calcule y listos. Hasta se lo puedes decir de viva voz.

Al final lo que importa es que esa división, raiz cuadrada o ecuación esté bien y se haga rápido.... si es que te la piden en algún lado.
La IA no matará nada, sino que lo facilitará.
Paltus #12 Paltus
#11 No se trata de aprender cosas, se trata de desarrollar el intelecto.
Y luego hay cosas que aunque olvides te habrán sido útiles o te harán falta.
eltxoa #16 eltxoa
#11 Es que creo que el método de dividir lo han cambiado. Yo sigo un canal de matemáticas y cuando se pone a dividir no entiendo lo que hace.
#21 DenisseJoel
#11 Las raíces cuadradas se pueden hacer de manera aproximada por tanteo.
No entiendo por qué no empiezan por ahí.

En todo caso, los LLMs no son ni exactos ni fiables haciendo divisiones o raíces cuadradas.
#24 mcfgdbbn3
#11: Con el método este de poner los números por arriba, creo que a mí también me tocaría buscar ayuda. :-P
WcPC #23 WcPC
#4 Las calculadoras no se dejan utilizar durante los primeros estratos de las enseñanzas, si se dejan usar ocurre como en USA, que los universitarios, incluso de carreras técnicas, no tienen nivel.
TomCollins #26 TomCollins
#4 y de hecho es cierto
Magog #27 Magog
#4 una forma visual de ver el problema de la calculadora y de la IA, en una imagen

La IA y la calculadora hacen, indudablemente, que tus conocimientos disminuyan  media
#9 silzul
#3 Ya, pero es que una cosa es aprender en la educación obligatoria, que es lo que yo comentó y de lo que va la noticia. Y otra cosa es la vida personal o laboral; y la necesidad de aprender habilidades de forma autodidacta o formal. En el primer caso, te dan las bases y se forman las habilidades mínimas. Mientras, que en el segundo es algo más por necesidad e intereses.

Hay muchos adolescentes por ejemplo que no entienden la necesidad de saber de ciencias y matemáticas (porque no les gustan),…   » ver todo el comentario
#1 scorpen
La IA dejará completamente obsoleto el aprendizaje de idiomas
#2 silzul
#1 Pues, es una pena. La gente se olvida que lo importante no es solo el resultado final... Sino el proceso de aprendizaje que te permite desarrollar habilidades. Lo que ahora se llama "competencias".

Obviamente, que hay cosas que "no es mejor aprender" y simplemente entenderlos, por ejemplo, comprender la historia en vez de memorizar esas fechas y datos.
#3 scorpen
#2 bueno, nadie te impide aprenderlos o hacerte zapatero
Dragstat #10 Dragstat
#1 Tampoco se necesitará leer o escribir, la IA podrá hacerlo or ti.
Kantinero #15 Kantinero
#10 Lo cual acabará convirtiendo la especie en seres vegetativos
xibeliuss #8 xibeliuss
Cuando muchos de ellos lleguen al mercado laboral, la IA va a ser su principal herramienta de trabajo. Más vale que aprendan a usarla bien
#13 NanakiXIII *
#8 "Aprender a usar la IA" es el mayor engañabobos que te pueden vender. Es como si dices "aprender a pedirle ayuda a tu vecuno". La IA está pensada para que trabaje bajo un lenguaje lo más natural posible. Está diseñada para tontos. Aprender a utilizar la IA no requiere estudiar una ingeniería precisamente.
Professor #22 Professor *
#13 No es así. Lamento decirte que no tienes ni puta idea de lo que hablas, respetuosamente, te pido que te calles y aprendas de los mayores.

primero, los fundamentos primordiales de la IA (perceptrones, redes neuronales, retropropagacion, descenso del gradiente etc) es necesario conocerlos, diría que en la ESO, y no es inaccesible al gran público con una minima base.

después, a nivel práctico, no es "usar el chatgpt" , es aprender como montar automatizaciones en n8n por ejm,…   » ver todo el comentario
Khadgar #14 Khadgar
#8 Por mucho que uses la IA más te vale saber qué le tienes que pedir y qué te está entregando.
Professor #25 Professor
#8 Lo que me temo es que muchos, no llegarán jamás a ningun "mercado laboral"
