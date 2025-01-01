·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7288
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
4104
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3500
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
5017
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
3714
clics
Amaral, la víctima perfecta de la 'manada digital' a lo largo de veinte años
más votadas
487
Ayuso cede ante los bomberos y reconoce que las competencias son suyas tras culpar al Gobierno central
385
El caso del "Ventorro extremeño": la agenda taurina por la que el consejero no llegó al CECOPI hasta la 1 de la mañana
318
Nuestra complicidad en Gaza prepara el escenario para un segundo genocidio en Cisjordania
384
Arranca la primera huelga mundial de consumo por Gaza
298
La represión a la libertad de expresión en el Reino Unido provoca el arresto de hasta 30 personas al día por delitos menores como retuits y caricaturas [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
35
clics
Cómo los israelíes convirtieron la negación de las atrocidades en un arte (EN)
Mientras los habitantes de Gaza documentan matanzas masivas y hambrunas en tiempo real, la respuesta de gran parte de la sociedad israelí es: “Todo es falso y se lo merecen”.
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
17
3
2
K
250
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
3
2
K
250
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
NPCMeneaMePersigue
Lo mismo que hace meneame conmigo, me persigue, me amenaza mi vida privada, mi trabajo y luego se hacen las víctimas o dicen que estoy loco por quejarme de que las emergencias no funcionan y muere gente
0
K
20
#4
Meneanauta
*
Es arte gracias a la connivencia de europa
(con minúscula, sí)
0
K
20
#1
sotillo
Nosotros lo estamos transformando en un condena sin paliativos a los mayores hijos de puta que caminan por la Tierra
0
K
12
#6
Asimismov
Cuando las mentiras son armas baratas de guerra, ocurre lo que llevamos viendo cada día desde 1947.
Lo curioso es que ningún estado exige pruebas de las mentiras, las aceptan tal cual y las propagan en altavoz.
0
K
12
#5
suppiluliuma
#0
¿Sólo los israelíes, Juácker?
0
K
11
#2
diablos_maiq
*
Eso no es el arte, es helarte.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo curioso es que ningún estado exige pruebas de las mentiras, las aceptan tal cual y las propagan en altavoz.