Cómo los israelíes convirtieron la negación de las atrocidades en un arte (EN)

Mientras los habitantes de Gaza documentan matanzas masivas y hambrunas en tiempo real, la respuesta de gran parte de la sociedad israelí es: “Todo es falso y se lo merecen”.

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina
6 comentarios
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Lo mismo que hace meneame conmigo, me persigue, me amenaza mi vida privada, mi trabajo y luego se hacen las víctimas o dicen que estoy loco por quejarme de que las emergencias no funcionan y muere gente
Meneanauta #4 Meneanauta *
Es arte gracias a la connivencia de europa (con minúscula, sí)
sotillo #1 sotillo
Nosotros lo estamos transformando en un condena sin paliativos a los mayores hijos de puta que caminan por la Tierra
Asimismov #6 Asimismov
Cuando las mentiras son armas baratas de guerra, ocurre lo que llevamos viendo cada día desde 1947.
Lo curioso es que ningún estado exige pruebas de las mentiras, las aceptan tal cual y las propagan en altavoz.
suppiluliuma #5 suppiluliuma
#0 ¿Sólo los israelíes, Juácker?  media
#2 diablos_maiq *
Eso no es el arte, es helarte.
