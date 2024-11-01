Cómo Heródoto inventó la división Oriente vs Occidente [ENG]

¿Has considerado alguna vez por qué llamamos a algunos países "Occidente"? La mayoría de las civilizaciones se autoidentifican como el centro del mundo, pero el llamado "Occidente" se sitúa en el otro extremo de "Oriente". Aunque el concepto se retrotrae a la división del imperio Romano en dos mitades (Occidente gobernado por Roma y Oriente por Constantinopla), la narrativa del Occidente "libre" y el Oriente "despótico" se puede rastrear hasta el padre de la Historia, Heródoto de Halicarnaso.