edición general
9 meneos
22 clics
Cómo Heródoto inventó la división Oriente vs Occidente [ENG]

Cómo Heródoto inventó la división Oriente vs Occidente [ENG]

¿Has considerado alguna vez por qué llamamos a algunos países "Occidente"? La mayoría de las civilizaciones se autoidentifican como el centro del mundo, pero el llamado "Occidente" se sitúa en el otro extremo de "Oriente". Aunque el concepto se retrotrae a la división del imperio Romano en dos mitades (Occidente gobernado por Roma y Oriente por Constantinopla), la narrativa del Occidente "libre" y el Oriente "despótico" se puede rastrear hasta el padre de la Historia, Heródoto de Halicarnaso.

| etiquetas: heródoto , historia , orientalismo , occidente
8 1 0 K 92 Helénica
3 comentarios
8 1 0 K 92 Helénica
themarquesito #1 themarquesito
Esto es una de esas cosas que comentamos con frecuencia @PasaPollo y yo sobre la fascinación de la derecha con la antigua Grecia, que en parte está relacionada con el Oriente-Occidente
3 K 45
#2 EISev
#1 eso es una excusa, es por los mármoles homoeróticos :troll:
1 K 23
Ka0 #3 Ka0
A mi siempre me ha intrigado esta división porque considero que Occidente en realidad nació en Oriente.
0 K 9

menéame