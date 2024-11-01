Cómo se han formado las dos enormes "islas" de magma conocidas como LLSVP a sólo 2900 km del núcleo de la Tierra [ITA]

Se tratan de dos masas rocosas calientes y densas de química no bien conocida y tan grandes como un continente, una situada bajo África y otra bajo el océano Pacífica y parecen haber sido esenciales para el devenir de la vida en el planeta. Se descubrieron en los años 90 y se les conoce como LLSVP o provincias grandes de baja velocidad de cizalladura. Cuando se produce un sismo, estas dos grandes masas los ralentizan lo que puede haber contribuido a la habitabilidad en la Tierra. Su origen era ignoto, hasta ahora.