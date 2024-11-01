edición general
Cómo hacer una bici eléctrica con un alternador

En este vídeo vamos a hacer una bici eléctrica casera a partir de un alternador de coche. Vamos a aprender a reciclar una batería. Vamos a sacar las pilas y vamos a hacer nuestra propia batería para nuestra bici eléctrica. Después vamos a modificar un alternador de coche. Vamos a convertirlo en un motor en vez de que sirva para generar energía, que consuma energía para moverse. Después vamos a hacer toda la instalación eléctrica, el acelerador, el controlador para mover ese motor eléctrico y por último vamos a hacer nuestra bici eléctrica.

