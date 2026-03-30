Análisis del FMI sobre cómo la guerra en Oriente Medio está afectando a la energía, el comercio y las finanzas. [ENG]

El mundo se enfrenta a una nueva conmoción. La guerra en Oriente Medio está trastocando la vida y el sustento en la región y más allá. También ensombrece las perspectivas de muchas economías que apenas comenzaban a mostrar signos de una recuperación sostenida tras crisis anteriores. La conmoción es global, pero asimétrica. Los importadores de energía están más expuestos que los exportadores, los países más pobres más que los más ricos, y aquellos con escasas reservas más que los que cuentan con amplias.