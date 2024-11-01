Cómo el gobierno de Israel siembra deliberadamente dudas sobre la hambruna en Gaza [DE]

En junio, una comisión designada por el gobierno israelí para decidir sobre las desviaciones de los procedimientos habituales en situaciones de seguridad aprobó una solicitud de la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel (IGAA) para colaborar con Google, X (anteriormente Twitter) y las plataformas publicitarias francesa e israelí Outbrain/Teads. El objetivo era realizar campañas de información pública por un valor de 167 millones de NIS (42,5 millones de euros), según un documento oficial.