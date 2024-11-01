edición general
Cómo el gobierno de Israel siembra deliberadamente dudas sobre la hambruna en Gaza [DE]

En junio, una comisión designada por el gobierno israelí para decidir sobre las desviaciones de los procedimientos habituales en situaciones de seguridad aprobó una solicitud de la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel (IGAA) para colaborar con Google, X (anteriormente Twitter) y las plataformas publicitarias francesa e israelí Outbrain/Teads. El objetivo era realizar campañas de información pública por un valor de 167 millones de NIS (42,5 millones de euros), según un documento oficial.

powernergia
Propaganda: en realidad es el resumen del estado de Israel desde su creación, ellos saben lo importante del control de relato, y han dedicado cantidades ingentes de dinero y todo tipo de esfuerzos para manipular a la opinión pública.

Ya lo vimos por ejemplo en el último festival de Eurovisión, donde dedicaron mucho dinero a RRSS para el apoyo a sus cantantes.

gelatti
La población de la Franja de Gaza padece hambre. En un informe publicado el 22 de agosto, la iniciativa IPC de la ONU, autoridad mundial en seguridad alimentaria, declaró: «A partir del 15 de agosto de 2025, se confirma la hambruna (Fase 5 del IPC) en la Gobernación de Gaza, con base en pruebas suficientes. Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte».…   » ver todo el comentario
