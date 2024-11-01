Cómo funcionaba realmente Alcatraz  

Reconstruimos la isla de Alcatraz completamente en 3D, pieza por pieza, para comprender cómo funcionaba realmente la Penitenciaría Federal de Alcatraz en su apogeo en la década de 1950. Exploramos el edificio Cellhouse, las celdas de la prisión, el comedor, la ducha, el hospital, el edificio administrativo y la infame mazmorra de Alcatraz, desglosando el diseño interno de la prisión y los sistemas de seguridad en capas, incluso hasta el complejo sistema mecánico. que controlaba cada puerta de la celda.