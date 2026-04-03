Cómo un fotógrafo capturó el lanzamiento de Artemis II con 14 cámaras [ENG]

El fotógrafo Steven Madow lleva más de una década fotografiando lanzamientos de cohetes, pero podría decirse que ninguno de los que ha fotografiado ha tenido tanta relevancia como el lanzamiento de Artemis II, el miércoles 1 de abril. Madow instaló 14 cámaras Panasonic Lumix diferentes para cubrir este acontecimiento histórico, incluidas siete cámaras remotas en el lugar del lanzamiento. Sus extraordinarias fotografías son el resultado de años de práctica y planificación