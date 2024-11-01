Cómo la famosa abortista Madame Restell construyó un imperio de la droga [Eng]

Quizás lo más preocupante para Comstock era la gran cantidad de jóvenes que se dedicaban al libertinaje. En 1873, creó una organización de justicieros dedicada a mantener la decencia pública. Ese mismo año, coescribió y convenció al Congreso para que aprobara la Ley Comstock, que prohibía el envío de material "obsceno", incluyendo pornografía, ayudas sexuales, anticonceptivos, abortivos o cualquier anuncio o correspondencia que hiciera referencia a ellos. Para Comstock, había pocas fuerzas tan peligrosas como Madame Restell.