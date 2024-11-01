Cómo la extrema derecha ha convertido la libertad de expresión en un arma (ENG)

A las pocas semanas de la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump en enero de 2025, su vicepresidente, JD Vance, cruzó el Atlántico para dar una conferencia a los líderes europeos sobre la «libertad de expresión». Sin embargo, pocos días después, las patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a varios estudiantes en la calle y los deportaron por haber protestado por Gaza; a los extranjeros que habían criticado a Trump en las redes sociales se les denegó la entrada a Estados Unidos.