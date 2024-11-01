edición general
Cómo la extrema derecha ha convertido la libertad de expresión en un arma (ENG)

A las pocas semanas de la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump en enero de 2025, su vicepresidente, JD Vance, cruzó el Atlántico para dar una conferencia a los líderes europeos sobre la «libertad de expresión». Sin embargo, pocos días después, las patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a varios estudiantes en la calle y los deportaron por haber protestado por Gaza; a los extranjeros que habían criticado a Trump en las redes sociales se les denegó la entrada a Estados Unidos.

luspagnolu #2 luspagnolu
Es hora de denunciar la farsa de la «libertad de expresión» de la derecha y verla como lo que es: un arma que puede esgrimir contra los grupos socialmente subordinados para que vuelvan a ocupar su lugar. El objetivo es la reconstitución de un orden social y político jerárquico (es decir, racista, sexista, homófobo, etc.), un orden en el que se restaura la «libertad» y se restringe a aquellos a quienes se les ha arrebatado parcialmente. De ahí las hipocresías: libertad de expresión para mí, pero no para ti.
Rogue #3 Rogue
A Valtonyc no lo dejan expresarse y a estos si?
azathothruna #1 azathothruna
Como el pintor austriaco fracasado.
Claman que sus ideas son parte de la "diversidad de voces" en la democracia.
Mark_ #4 Mark_
La extrema derecha lo convierte todo en un arma porque su objetivo es erradicar al resto.
Findeton #6 Findeton
Entiendo. Eso de la libertad de expresión es de facha-nazis.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
no estamos preparados, ni queremos, tener libertad de expresion, como mucho queremos expresarnos y que tu te calles la puta boca tetra hijueputa :troll:
