Cómo se explica la "guerra abierta" entre Pakistán y Afganistán (y qué tiene que ver con ella el Talibán)

Pakistán lanzó una nueva serie de bombardeos contra las ciudades afganas de Kabul, Paktika y Kandahar, según informaron funcionarios gubernamentales, en medio de la intensificación de los ataques a través de la frontera entre ambos países. Los bombardeos lanzados en la madrugada del viernes 27 de febrero sucedieron después de que el Talibán en Afganistán anunciara una importante ofensiva contra puestos militares fronterizos paquistaníes, el jueves en la noche. Los dos países acordaron un frágil cese el fuego en octubre, tras mortales...