Cómo Europa dominó el mundo gracias a su geografía | Un mundo inmenso  

Es el segundo continente más pequeño del mundo y su población es la mitad que la de China o India. Sin embargo, cuenta con una influencia incuestionable hacia el resto del mundo. ¿Toda la importancia de Europa se explica por sus condiciones geográficas?

javierchiclana
Me ha resultado chocante-interesante cómo considera que inviernos y veranos bien marcados (climatología inestable) resultan positivos para la salud por la menor proliferación de gérmenes e insectos...
#4 encurtido
Iban tecnológicamente por delante del resto del mundo, lo cual en mejoras civiles significa tener más población con capacidad de ir a la guerra (porque el sector primario produce con menos gente) o directamente inventos bélicos con los que se ganan guerras.

No creo que sea el clima ni la geografía, es que simplemente alguien tenía que llegar primero.
Cantro
Uno de mis canales favoritos

Tiene toda la razón. Europa tiene una ubicación ideal
#1 NoMeVeas
A priori el que mejor geografía tiene es Iran, y no han dominado el mundo.
A priori, repito, prefiero la explicación de que después de siglos de guerras, de ser un puto infierno en tierra mientras el resto vivían plácidamente, un dia dio la casualidad de que nos unimos, y que tantos siglos de guerra dio para tener la mejor tecnología armamentisca que basicamente nos permitió pasearnos por todo el planeta .
#3 javierchiclana
#1 ¿Irán? Nunca lo díría es muy montañoso y "continental"... climatología extrema.
#5 porquiño
#1 a que siglos te refieres? Porque en la actualidad... Hace unos de miles de años sería mucho mejor.
