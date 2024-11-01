edición general
Cómo Estados Unidos se quedó atrás de China en la carrera espacial lunar y qué podría hacer para volver a ponerse delante

China está ganando a EEUU en la carrera espacial lunar por errores pasados de la NASA y la dependencia en proyectos privados como SpaceX/Starship. Para ganar antes de 2030, se debería modificar la Starship, aumentar fondos para lanzadores comerciales, o revivir el Módulo Lunar de Apolo, aunque son ideas poco realistas. La opción más prometedora es el lander Mark 1 modificado de Blue Origin, que no requeriría repostaje. O distraer a China en alguna guerra mientras se sigue avanzando en el programa espacial para llegar antes a Marte

Elon Musk ha dicho en repetidas ocasiones que la luna no es un objetivo para su empresa
Cómo: haciendo el subnormal y el hijoputa.

Qué podría hacer: entregar las armas y disolverse.
#0 Deberías indicar que la noticia está en [ENG]
Hoy en día, sí.
Pronto los lluesei se quedarán atrás en todo salvo en deportaciones, que será campeón mundial.
Hoy es el país del mundo con mayor cantidad de soja transgénica almacenada.
Aranceles :troll:
Están siendo víctimas de su propio revisionismo. Durante la carrera espacial contra la URSS, tras haber perdido todas las etapas, reescribieron convenientemente las reglas para establecer como ganador al primero en poner a un hombre en la Luna.

Ahora, tras haber grabado ese meme a fuego en el imaginario colectivo (y a pesar de ir por delante en China en este terreno, aunque quizás no por mucho tiempo), se volverá en su contra cuando, según todos los pronósticos, sea un chino el próximo humano…   » ver todo el comentario
EEUU quedarse atras en la carrera espacial lunar??? hace mas de 55 años que EEUU llego a la Luna... :palm:
