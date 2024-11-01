Cómo Estados Unidos se quedó atrás de China en la carrera espacial lunar y qué podría hacer para volver a ponerse delante

China está ganando a EEUU en la carrera espacial lunar por errores pasados de la NASA y la dependencia en proyectos privados como SpaceX/Starship. Para ganar antes de 2030, se debería modificar la Starship, aumentar fondos para lanzadores comerciales, o revivir el Módulo Lunar de Apolo, aunque son ideas poco realistas. La opción más prometedora es el lander Mark 1 modificado de Blue Origin, que no requeriría repostaje. O distraer a China en alguna guerra mientras se sigue avanzando en el programa espacial para llegar antes a Marte