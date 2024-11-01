Cómo Estados Unidos perpetró un robo a mano armada del suministro energético mundial y creó el petrogas-dólar [eng]

Una investigación exhaustiva sobre cómo Washington aprovechó la guerra en Irán para reemplazar Nord Stream, salvar el dólar y establecer el control total sobre el combustible mundial, desde el Ártico hasta el Océano Índico. Mientras todos observaban a Irán, Washington finalizaba discretamente el reemplazo del Gasoducto Nord Stream: el Gasoducto Poseidón. Cerraba 4 acuerdos de gas en 4 meses, por un montante de 3 Teradólares. Dediqué semanas a estos mapas y a esta investigación para exponer la agenda estadounidense en Irán y a nivel global.