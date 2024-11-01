Cómo escritores, periodistas y artistas observaron los juicios de Nuremberg

Más de trescientos periodistas y escritores de prestigio de treinta y un países trabajaron en el tribunal internacional. Durante los meses que duraron los juicios de Nuremberg se escribieron miles de artículos periodísticos y ensayos, se tomaron 25 mil fotografías y se rodaron varias docenas de películas. Los juicios tuvieron otro nombre, no oficial: "el juicio de los seis millones de palabras". Sin embargo, como uno de ellos dijo: "Intentamos entenderlo, pero no pudimos".