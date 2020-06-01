¿Cómo eran los libros en la antigua Grecia y Roma? (ENG)

Si vivieras en la antigua Grecia o Roma y quisieras escribir un libro, ¿cómo lo harías? Primero, comprabas hojas o rollos de papiro para escribir. Si no te lo podías permitir, tenías que escribir en el reverso o en los márgenes de papiros que ya tenías. Si no poseías papiros, tendrías que escribir sobre otros materiales. Según el historiador griego Diógenes Laercio (siglo III d. C.), el filósofo Cleantes (c. 331-231 a. C.) «escribió conferencias sobre conchas de ostras y huesos de omóplatos de buey por falta de dinero para comprar papiros».
| etiquetas: libros , grecia , roma
kiwihellenist.blogspot.com/2020/06/who-preserved-greek-literature-2.ht
Siendo que Aulo Gelio escribe en pleno período de transición, cabe preguntarse si al hablar de libros tiene en mente rollos o códices.