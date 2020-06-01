edición general
¿Cómo eran los libros en la antigua Grecia y Roma? (ENG)

Si vivieras en la antigua Grecia o Roma y quisieras escribir un libro, ¿cómo lo harías? Primero, comprabas hojas o rollos de papiro para escribir. Si no te lo podías permitir, tenías que escribir en el reverso o en los márgenes de papiros que ya tenías. Si no poseías papiros, tendrías que escribir sobre otros materiales. Según el historiador griego Diógenes Laercio (siglo III d. C.), el filósofo Cleantes (c. 331-231 a. C.) «escribió conferencias sobre conchas de ostras y huesos de omóplatos de buey por falta de dinero para comprar papiros».

themarquesito #2 themarquesito
Uno de los hechos más significativos de la pérdida de textos de la Antigüedad lo tenemos en los cambios de formato, siendo uno de ellos el paso del rollo al códice (que corresponde al libro tal como lo conocemos). Aquí Peter Gainsford explica bien esas vicisitudes.

kiwihellenist.blogspot.com/2020/06/who-preserved-greek-literature-2.ht

Siendo que Aulo Gelio escribe en pleno período de transición, cabe preguntarse si al hablar de libros tiene en mente rollos o códices.
Penetrator #1 Penetrator
Pues eran de mármol. ¿O es que no habéis leído cómics de Asterix?
