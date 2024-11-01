¿Cómo era la Navidad en el Imperio español?

En el Imperio español, con una profunda huella católica, la Navidad no comenzaba con anuncios ni luces, ni calendarios de adviento por doquier, sino con recogimiento. El periodo previo al 25 de diciembre era tiempo de Adviento, marcado por el ayuno, la abstinencia y la preparación espiritual, se cerraban burdeles y casas de juego y se suspendían los espectáculos públicos. El tradicional roscón de Reyes fue traído por los soldados de los Tercios adoptando la costumbre local (probablemente con raíces en las Saturnales) de esconder un haba dentro.