Como envejecer dignamente en la Antigua Roma

La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué edad se consideraban ancianos en la antigua Roma? Para intentar encontrar una respuesta y extrapolarla a la actualidad, resulta interesante conocer la esperanza de vida entonces y compararla con la nuestra: en España hay casi 10 millones de personas mayores de 65 años, un 20 % de la población, y cerca de 3 millones superan los 80 años, más del 6 %. Para la Antigua Roma los datos no son tan fiables y hay que recurrir a los clásicos y los estudios epigráficos de las estelas funerarias.