Como envejecer dignamente en la Antigua Roma

La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué edad se consideraban ancianos en la antigua Roma? Para intentar encontrar una respuesta y extrapolarla a la actualidad, resulta interesante conocer la esperanza de vida entonces y compararla con la nuestra: en España hay casi 10 millones de personas mayores de 65 años, un 20 % de la población, y cerca de 3 millones superan los 80 años, más del 6 %. Para la Antigua Roma los datos no son tan fiables y hay que recurrir a los clásicos y los estudios epigráficos de las estelas funerarias.

estemenda
“La muerte afecta más a los jóvenes que a los viejos; la prueba es que muy pocos alcanzan la vejez”.
Qué crack, Catón el Viejo xD
robustiano
#2 Es como lo de que no deja de morirse gente que no se había muerto antes... :-P
#1 Lusco2
Con un esclavo y sin que te metan en una residencia, mi nombre es Pijus. Pasa algo?
Pacman
#1 que tal tu señora?
