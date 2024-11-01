Como echamos de menos a «Las chicas de oro»

Las chicas de oro han terminado convertidas en mi unidad de medida para casi todo a medida que me voy acercándome inexorablemente a los 50. Para la amistad, para la ironía y, sobre todo, para tomarme con filosofía el decaimiento celular. Lo que me fascina ahora no es solo lo que ocurría en aquella casa de Miami, sino lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban y el mito se sostenía con laca, prótesis y cucharadas industriales de tarta de queso. Porque sí, la tarta era real. Nada de espuma ni de cartón piedra. Los productores querían...
Sino que ya soy viejo, no extraño la ignorancia.
youtu.be/yQLGjQKkJsQ?si=6Xe-iYEiTdBZNu3h
Era una gran serie (y sigue siendo) pero como casi todas las series de los 80s son de su epoca, ahora vemos algunos epìsodios y ya no nos hacen tanta gracia.