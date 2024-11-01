edición general
Como echamos de menos a «Las chicas de oro»

Como echamos de menos a «Las chicas de oro»

Las chicas de oro han terminado convertidas en mi unidad de medida para casi todo a medida que me voy acercándome inexorablemente a los 50. Para la amistad, para la ironía y, sobre todo, para tomarme con filosofía el decaimiento celular. Lo que me fascina ahora no es solo lo que ocurría en aquella casa de Miami, sino lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban y el mito se sostenía con laca, prótesis y cucharadas industriales de tarta de queso. Porque sí, la tarta era real. Nada de espuma ni de cartón piedra. Los productores querían...

comentarios
elgranpilaf #1 elgranpilaf
Las echarás de menos tú
azathothruna #2 azathothruna
#1 Yo soy de esos que no extraña mucho mi niñez, y no digo que fuera mala.
Sino que ya soy viejo, no extraño la ignorancia.
josde #3 josde
Las chicas de oro, mas bien las carcas y viejales.
capitan.meneito
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Sobre todo a Betty White. Esas historias de Saint Olaf...
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
Que eran hombres disfrazados.

youtu.be/yQLGjQKkJsQ?si=6Xe-iYEiTdBZNu3h
#7 Karaculo
No se en vuestra casa pero en la mia todos nos sentabamos delante de la tele para ver estas series: dinastia, dallas, las chicas de oro, Cancion triste de hill street, se ha escrito un crimen, luz de luna, corrupcion en miami...

Era una gran serie (y sigue siendo) pero como casi todas las series de los 80s son de su epoca, ahora vemos algunos epìsodios y ya no nos hacen tanta gracia.
