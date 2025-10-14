edición general
¿Cómo y dónde ver la aurora boreal que iluminará los cielos de España estos días?

Una nueva tormenta geomagnética podría permitir observar auroras boreales entre el 20 y el 29 de octubre en zonas del norte y este de España. Astrónomos explican cómo y cuándo intentarlo, y recuerdan la última vez que ocurrió, en mayo de 2024.Los expertos apuntan a Galicia (Lugo y A Mariña), el valle del Ebro (Zaragoza y Navarra) y la costa catalana. En ocasiones anteriores, se han reportado destellos incluso desde la Sierra de Cádiz y el Moncayo aragonés.

#1 Albarkas
Las mejores auroras boreales, las de Madrid
0 K 20

