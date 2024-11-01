Cómo el dinero dejó de tener valor | La Gran Estafa del Sistema Monetario  

En 2008, el mundo experimentó una de las grandes turbulencias financieras de la historia. Los mercados alrededor del mundo empezaron a colapsar y las más grandes instituciones financieras, que una vez se creyeron invencibles, empezaron a dar síntomas de agotamiento. Los gobiernos respondieron rápidamente, emitiendo rescates masivos, emitiendo paquetes de estímulos financieros en un esfuerzo para mantener la economía a flote y funcionó. La economía global recuperó mucho más rápidamente de lo esperado. Y sin embargo, algo no estaba del todo bien.