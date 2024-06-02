Cómo diferenciar una golondrina, de un vencejo y de un avión  

Las tres se encuentran en Europa, Asia y África pero sólo la golondrina vive también en América. Si hay buena luz podemos distinguirlos por su plumaje. Los vencejos son apodiformes, pasan la mayor parte de su vida en el aire e incluso duermen y se aparean volando. Las otras dos son paseriformes. Las golondrinas tienen un espalda de color azul oscuro, son pequeñas y construyen nidos con forma de taza con bolitas de barro a modo de graneros. Los aviones, por su parte, tienen una espalda oscura y el vientre blanco. Además son los únicos capaces de emitir sonidos complejos que les permiten imitar los sonidos de otros pájaros. Las tres especies son migratorias.