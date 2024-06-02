edición general
9 meneos
51 clics
Cómo diferenciar una golondrina, de un vencejo y de un avión

Cómo diferenciar una golondrina, de un vencejo y de un avión  

Las tres se encuentran en Europa, Asia y África pero sólo la golondrina vive también en América. Si hay buena luz podemos distinguirlos por su plumaje. Los vencejos son apodiformes, pasan la mayor parte de su vida en el aire e incluso duermen y se aparean volando. Las otras dos son paseriformes. Las golondrinas tienen un espalda de color azul oscuro, son pequeñas y construyen nidos con forma de taza con bolitas de barro a modo de graneros. Los aviones, por su parte, tienen una espalda oscura y el vientre blanco. Además son los únicos capaces de emitir sonidos complejos que les permiten imitar los sonidos de otros pájaros. Las tres especies son migratorias.

| etiquetas: golondrina , vencejo , avión
8 1 0 K 74 aves
12 comentarios
8 1 0 K 74 aves
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El avión se distingue fácil ... lleva personas dentro. xD

Y si no las lleva, es un dron. :shit:
3 K 52
Cuñado #5 Cuñado
#2 De una golondrina sí, pero de Superman...
1 K 16
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Se distinguen por la capa. xD
2 K 46
Cuñado #7 Cuñado
#6 Y porque el avión es el que no lleva los gayumbos por fuera :shit:
3 K 56
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#7

También ... pero lo puedes confundir con Batman. xD
1 K 26
Lutin #4 Lutin
¿Hablamos de una golondrina africana o de una golondrina europea?
3 K 35
D303 #9 D303
#4 La que trae los cocos. :hug: :hug: :hug:
0 K 10
Asimismov #12 Asimismov *
Las tres están protegidas en Europa y son insectívoras y eliminan mosquitos, moscas y polillas. Son una bendición del cielo, junto con las salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y los murciélagos.
1 K 33
#1 Leclercia_adecarboxylata
No conocía la existencia de los aviones y tienen un nombre muy chulo en inglés 'Western house martin'. En italiano, 'balestruccio'.
www.youtube.com/watch?v=DC0AoR0eY8s
0 K 20
fofito #10 fofito
Por los cheimtrails
0 K 13
#3 rogerillu
Todo el mundo sabe que los pájaros no existen:

www.elespanol.com/ciencia/20240602/pajaros-no-existen-drones-gobierno-
0 K 11
D303 #8 D303
#3 Ni la luna.
0 K 10

menéame