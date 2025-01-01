edición general
Cómo dibujar culos de hombres y mujeres

Lo primero que hay que saber sobre los culos es que exteriormente se pueden dividir en tres músculos: el glúteo medio, el glúteo mayor y el tensor fascia lata. Estos músculos se originan alrededor de la pelvis y se insertan en el fémur así como en la banda iliotibial. Para simplificar más las cosas podemos decir que estos músculos rodean al trocánter mayor. Es muy importante tener este saliente en cuenta a la hora de dibujar caderas ya que de lo contrario dibujaremos caderas con contornos que parecen bolas.

| etiquetas: dibujo , arte , culo
Battlestar #1 Battlestar
"Chatgpt, dibujame un culo de hombre"
"Chatgpt, dibujame un culo de mujer"

Se hace así, no?{shit}
Asimismov #2 Asimismov
Siempre ha habido culos en forma de manzana, culos en forma de pera y culos que son la repera.
MIrahigos #3 MIrahigos
Siendo Milo Manara
