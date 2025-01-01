Cómo dibujar culos de hombres y mujeres  

Lo primero que hay que saber sobre los culos es que exteriormente se pueden dividir en tres músculos: el glúteo medio, el glúteo mayor y el tensor fascia lata. Estos músculos se originan alrededor de la pelvis y se insertan en el fémur así como en la banda iliotibial. Para simplificar más las cosas podemos decir que estos músculos rodean al trocánter mayor. Es muy importante tener este saliente en cuenta a la hora de dibujar caderas ya que de lo contrario dibujaremos caderas con contornos que parecen bolas.