Cómo la desinformación se convirtió en un sistema organizado que transforma la realidad social [Eng]

Un análisis minucioso de la trayectoria global de la desinformación, tarea que se llevó a cabo en un estudio publicado en Nature Partner Journals . Tras revisar más de 3000 artículos de investigación, el estudio traza la evolución mundial de la desinformación y revela cambios radicales en la forma en que se manipula la percepción pública. Estos cambios comenzaron con la simplificación de la información y progresaron hasta el uso de herramientas tecnológicas sofisticadas e inteligencia artificial, lo que mantiene a los sistemas de defensa digita

Enlace directo al estudio. Difusión de desinformación en redes sociales: temas clave de investigación y trayectorias evolutivas entre 2013 y 2023 -> www.nature.com/articles/s41599-025-06067-1
Apostando por el postmodernismo en las facultades de periodismo desde los años 90. "La verdad ni la objetividad, existen", etc.
