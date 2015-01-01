¿Cómo desayunan en los distintos países del mundo?  

Café y cruasán o tostada en España, Francia e Italia; Sandwiches abiertos en Noruega, Suecia y Dinamarca; Café y frutas o muesli en Australia; Muesli en Suiza; Pan, queso, fiambres y salchichas en Alemania; Kanapki en Polonia; Pan, mermelada y té de menta en Marruecos; Chilaquiles en Méjico; Arepas en Venezuela; Gallo pinto en Costa Rica; Café con leche y medialunas en Argentina; Dim sum en China; Nasi Lemak en Malasia; Mohinga en Myanmar; Pho en Vietnam; Kahvalti en Turquía; Puri en India; Mandazi en Kenya...
Y es que vas directo al WC con ése cóctel mañanero, aunque con el que indica #5 casi que peor
No eres madrileña de pura cepa.
Yo en África, Canarias, desayuné leche de cabra con gofio gomero tres cereales Imendi y un plato combinado consistente en dos huevos fritos, un aguacate, un poco de papaya y ensalada aderezada con limón, todo de Canarias, no me hace falta Europa para nada.