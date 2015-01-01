edición general
¿Cómo desayunan en los distintos países del mundo?

Café y cruasán o tostada en España, Francia e Italia; Sandwiches abiertos en Noruega, Suecia y Dinamarca; Café y frutas o muesli en Australia; Muesli en Suiza; Pan, queso, fiambres y salchichas en Alemania; Kanapki en Polonia; Pan, mermelada y té de menta en Marruecos; Chilaquiles en Méjico; Arepas en Venezuela; Gallo pinto en Costa Rica; Café con leche y medialunas en Argentina; Dim sum en China; Nasi Lemak en Malasia; Mohinga en Myanmar; Pho en Vietnam; Kahvalti en Turquía; Puri en India; Mandazi en Kenya...

#2 Klamp
Nada mejor que el desayuno madrileño. Café y cigarro. Por solo 4,5.
#2 MoussaZy
#2 Aumento la apuesta, carajillo y ducados.
#2 Ainhoa_96
#2 En Valencia (no sé si es exclusivo de aquí) decimos: café y cigarro, muñeco de barro.

Y es que vas directo al WC con ése cóctel mañanero, aunque con el que indica #5 casi que peor :-D
#12 diablos_maiq
#2 ¿Sin cervecita helada? o_o
#2 Estoeslaostia
#2 sin fruta?
No eres madrileña de pura cepa.
#11 Ripio
Con prisa.
#9 karakol
Nada cómo un delicioso y saludable British Breakfast a las siete de la mañana.  media
#7 MoussaZy
#7 traducción  media
#8 MalvadoAspersor
Desayunan fuerte los países con pobre gastronomía.
#3 beltzak
Por la boca… espero.
#6 cajadecartonmojada
#3 Bueno, bueno, que lo del enema de café sigue siendo tendencia.
#6 beltzak
#6 Pues no lo sé, no sigo los consejos de Gwyneth Paltrow ni sus tendencias xD
#6 #14 diablos_maiq
#6 la gracia estará en transformar el enema en fonema :-D
#13 sald64059
Pitufo, café y zumito.
0 K 8
#1 cocococo
En algunos países tal vez no desayunan:

youtu.be/-Y1LgP57n1c

Yo en África, Canarias, desayuné leche de cabra con gofio gomero tres cereales Imendi y un plato combinado consistente en dos huevos fritos, un aguacate, un poco de papaya y ensalada aderezada con limón, todo de Canarias, no me hace falta Europa para nada.
#1 MoussaZy
#1 Cereal imendi...eso es muy amazigh!
