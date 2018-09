Cómo decir “no” en el trabajo: claves básicas para que no te enmarronen

Llegados a un punto de la vida laboral, tenemos que aprender a no aceptar todo lo que se nos propone, de lo contrario estamos perdidos.-- Warren Buffet suele decir que la diferencia entre la gente exitosa y la gente muy exitosa es que los segundos dicen "no" a casi todo. Puede que exagere, pero lo cierto es que, llegados a un punto de la vida laboral, tenemos que aprender a no aceptar todo lo que se nos propone.