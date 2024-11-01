edición general
15 meneos
15 clics
Cómo el cumplimiento de un mandato divino ha llevado a Israel a matar a decenas de miles de palestinos

Cómo el cumplimiento de un mandato divino ha llevado a Israel a matar a decenas de miles de palestinos

Israel navega en una tensión evidente: su proyecto nacional ha sido reabsorbido, en parte, por una narrativa teológico-política que convierte lo territorial en sagrado, lo jurídico en providencial y lo militar en redentor. Israel fue concebido como refugio, no como profecía. Pero parte de su aparato político se ha alineado con una lógica bélica brutal que convierte la historia en destino sagrado. ¿Cómo pasó el sionismo de ser un movimiento político laico a nutrirse, en parte, de imaginarios religiosos y escatológicos? ¿Qué papel juega EE.UU.?

| etiquetas: gaza , palestina , israel , genocidio , sionismo , judaísmo , evangelismo , religión
13 2 0 K 155 actualidad
1 comentarios
13 2 0 K 155 actualidad
dark_soul #1 dark_soul
El mismo motivo que tuvieron los USA, con su destino manifiesto, en matar miles de Indios para apropiarse de sus tierras y construir su pais
0 K 7

menéame