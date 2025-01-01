edición general
Cómo construir un reactor de fusión casero [ENG]

Este es el material que necesitarás: 1. Una cámara de vacío (a ser posible con forma esférica) 2. Una bomba de vacío capaz de alcanzar al menos 75 micrones de vacío 3. Una bomba de alto vacío secundaria, ya sea una bomba turbo o una bomba de difusión de aceite 4. Una fuente de alto voltaje, preferiblemente capaz de al menos 40 kV y 10 mA – debe ser de polaridad negativa 5. Una sonda divisora de alto voltaje para usar con un multímetro digital... 13. Herramientas de ingeniería en general, y un taller mecánico si es posible.

Supercinexin #2 Supercinexin
Casero mis cojones.
cabobronson #4 cabobronson
#2 tú no tienes de eso en casa?
sotillo #7 sotillo
#2 Tu ¿ No tienes de esto debajo de las sartenes? Pues mira debajo de las cacerolas esas grandes que solo se usan para Navidad, seguro que hay de todo esto
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Ahora viene Sheldon a explicar como se hace...
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¡Y sin bailecito ni pendientes potara! :-D
#5 Albarkas
¿A quien no le va a gustá un rectó de fisión nucelar casero?
#3 sald64059
Kristian Pielhoff aprueba esta noticia.
raül_hernàndez_1 #6 raül_hernàndez_1
Homer ya lo hizo.
#8 Sammy_Jankis
#6 Nu-ce-lar. La palabra es nu-ce-lar.

youtu.be/lwOYCwx8wMk?si=lFSRjn9m1z_4Yril
