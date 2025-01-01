Cómo construir un reactor de fusión casero [ENG]  

Este es el material que necesitarás: 1. Una cámara de vacío (a ser posible con forma esférica) 2. Una bomba de vacío capaz de alcanzar al menos 75 micrones de vacío 3. Una bomba de alto vacío secundaria, ya sea una bomba turbo o una bomba de difusión de aceite 4. Una fuente de alto voltaje, preferiblemente capaz de al menos 40 kV y 10 mA – debe ser de polaridad negativa 5. Una sonda divisora de alto voltaje para usar con un multímetro digital... 13. Herramientas de ingeniería en general, y un taller mecánico si es posible.
| etiquetas: reactor , fusión , casero , gatos
youtu.be/lwOYCwx8wMk?si=lFSRjn9m1z_4Yril