Como los chips de alta velocidad permanecen sincronizados [ENG]  

Los procesadores de alta velocidad van muy rápido, pero llevar el tiempo cada vez es más difícil. No es solo el reloj, sino también garantizar la consistencia, la fiabilidad, la retención (para empresas que necesitan referencias externas) e incluso cosas como la alimentación y el tamaño del chip que empiezan a importar. La mayoría de la industria usa cuarzo: es muy barato, pero es una tecnología anticuada que fabricamos puliendo cristales. Los circuitos de temporización MEMS modernos, que utilizan estructuras integradas en silicio, permiten una