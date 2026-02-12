Cómo Chicago inventó la etnografía urbana

Quizá por eso sus textos siguen siendo tan sugerentes. No solo hablan de la ciudad, sino de cómo mirarla; no solo describen a los otros urbanos, sino que interpelan al lector. En ese cruce entre ecología urbana, etnografía emergente, periodismo y moral protestante se gestó una manera de hacer ciencias sociales que todavía hoy nos resulta incómodamente actual. Porque, al fin y al cabo, la ciudad sigue siendo ese campo de batalla cotidiano donde intentamos entender —y a veces redimir— nuestras propias contradicciones.