Cómo la bazofia IA amenaza a los canales de Youtube

El equipo del canal CuriosaMente analiza las consecuencias de la generación de contenido con IA.

TheIpodHuman #1 TheIpodHuman *
A ver, es cierto que hay canales en YT que son una bazofia y no solo los que estan generados por IA tambien hay ciertos canales humanos que son infumables sobre todos los canales de ciertos "pseudo-influencers" que por respeto no voy a mencionar, pero tambien hay canales generados por IA que son buenos como muestra el canal de @ParodIAMax o el que me encontre el otro dia por casualidad de @CabezaCuadrada_007 que tiene una serie completa en plan parodia dedicada a Figaredo (las aventuras de Figaderin)

www.youtube.com/shorts/eJPHW8o40ts
www.youtube.com/shorts/UXG7cyr6Pzo

www.youtube.com/shorts/iXw0Gnv4nxM
www.youtube.com/shorts/J1drm7k_j6M
www.youtube.com/shorts/xJCmBM2Y0Gw
KoLoRo #2 KoLoRo
#1 Totalmente... yo lo estoy gozando con unos canales todo IA de historias Sci-fi, que conduciendo me alegran los viajes.

La historia, el habla y la imagen todo es por IA, pero es un contenido que antes no existiria por lo que tiene mis dieses.
Priorat #7 Priorat
#1 ¿Por respeto a quien?
wachington #5 wachington *
Por si a alguien le ha pasado como a mi, que ha dudado si este canal también era un canal de IA,

He visto que este canal ya publicaba en 2015:
www.youtube.com/watch?v=Ktew-qY8qlU

Edito para añadir que al final del vídeo aparece uno de los autores.
#6 mcfgdbbn3
Para mi la bazofia son los videos que están 25 minutos para decir algo que en 5-10 minutos puede quedar claro, y es todo inflado, se repiten como el ajo, cuentan cosas demasiado evidentes o no relacionadas...
josde #4 josde
Youtube ya llevaba tiempo que tenia mucha bazofia, no es nada nuevo.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
¿El Xokas y Rallo son una IA? ya decía yo ... :roll:
