9
meneos
61
clics
Cómo la bazofia IA amenaza a los canales de Youtube
El equipo del canal CuriosaMente analiza las consecuencias de la generación de contenido con IA.
|
etiquetas
:
slop ai
,
ia generativa
,
creadores de contenido
7
2
0
K
84
tecnología
7 comentarios
7
2
0
K
84
tecnología
#1
TheIpodHuman
*
A ver, es cierto que hay canales en YT que son una bazofia y no solo los que estan generados por IA tambien hay ciertos canales humanos que son infumables sobre todos los canales de ciertos "pseudo-influencers" que por respeto no voy a mencionar, pero tambien hay canales generados por IA que son buenos como muestra el canal de
@ParodIAMax
o el que me encontre el otro dia por casualidad de
@CabezaCuadrada_007
que tiene una serie completa en plan parodia dedicada a Figaredo (las aventuras de Figaderin)
www.youtube.com/shorts/eJPHW8o40ts
www.youtube.com/shorts/UXG7cyr6Pzo
www.youtube.com/shorts/iXw0Gnv4nxM
www.youtube.com/shorts/J1drm7k_j6M
www.youtube.com/shorts/xJCmBM2Y0Gw
3
K
44
#2
KoLoRo
#1
Totalmente... yo lo estoy gozando con unos canales todo IA de historias Sci-fi, que conduciendo me alegran los viajes.
La historia, el habla y la imagen todo es por IA, pero es un contenido que antes no existiria por lo que tiene mis dieses.
0
K
8
#7
Priorat
#1
¿Por respeto a quien?
0
K
12
#5
wachington
*
Por si a alguien le ha pasado como a mi, que ha dudado si este canal también era un canal de IA,
He visto que este canal ya publicaba en 2015:
www.youtube.com/watch?v=Ktew-qY8qlU
Edito para añadir que al final del vídeo aparece uno de los autores.
1
K
27
#6
mcfgdbbn3
Para mi la bazofia son los videos que están 25 minutos para decir algo que en 5-10 minutos puede quedar claro, y es todo inflado, se repiten como el ajo, cuentan cosas demasiado evidentes o no relacionadas...
1
K
24
#4
josde
Youtube ya llevaba tiempo que tenia mucha bazofia, no es nada nuevo.
0
K
18
#3
HeilHynkel
*
¿El Xokas y Rallo son una IA? ya decía yo ...
0
K
14
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
