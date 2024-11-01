edición general
Cómo aprovechar la ‘dieta mediática’ de los adolescentes para trabajar el pensamiento crítico

Para los niños y adolescentes de hoy la frontera entre el aprendizaje formal y el consumo de medios se ha diluido: plataformas como TikTok, YouTube e Instagram no son meros pasatiempos, sino espacios primordiales de socialización, construcción de identidad y acceso a información. Esta “dieta mediática juvenil”, compuesta por vídeos virales, memes, trends y noticias fragmentadas, es la principal matriz cultural de las nuevas generaciones. ¿Cómo debe afrontarla la escuela? Ignorar o rechazar estos contenidos, por considerarlos distracciones.

XtrMnIO
Bua bro paso el pensamiento crítico es de progres.

Lugon
Pues como escuchaba el otro día a Baitybait los padres, que no es fácil debido al ritmo de vida que se lleva, somos los responsables de estar al loro.

No puede ser que mi hijo de 7 años (que dice Bro y se parte con los brainrots) juegue a algo que yo no sepa que es, así sea mierda infecta y con cero pinta de peligroso juego yo primero (si, bluey el videojuego para switch, te estoy mirando a ti). No puede ser que no sepa cómo funciona Roblox (y flipas, yo tengo 39 y soy el padre más joven de la…   » ver todo el comentario


