Cómo aprendimos a pintar el mundo  

Uno de los ilustradores / cartógrafos que más me apasionan de este siglo XX es un usuario de Reddit que va por el nick PisseGuri82. Además de construir su obra con una estética que me resulta agradable, la mayoría de sus mapas cubren historias que no habían sido bien contadas antes mediante mapas, o al menos no al mismo nivel de detalle y con la misma elegancia. Por eso no os puede sorprender que haya incluido muchos de sus mapas en el catálogo de mapas, como esta joya sobre la expansión vikinga.