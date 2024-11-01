Cómo Amazon convirtió nuestra era capitalista de libre mercado en la era del tecnofeudalismo [ENG]

Durante los últimos seis años, cada Black Friday, los trabajadores de Amazon y sus aliados se han movilizado por todo el mundo en huelgas y protestas coordinadas. A primera vista, estas disputas parecen la típica lucha entre un gigante capitalista y quienes lo mantienen en funcionamiento. Pero Amazon no es una corporación cualquiera. Es la expresión más clara de lo que yo llamo tecnofeudalismo: un nuevo orden económico en el que las plataformas se comportan como señores que poseen los feudos que han reemplazado los mercados.