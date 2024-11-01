Cómo abolir el régimen sionista de Israel y transitar hacia una democracia avanzada en Palestina

Si bien fue en 1897 cuando Theodor Herzl fundó en Suiza la Organización Sionista Mundial para establecer un Estado que reagrupara a los judíos de la diáspora en algún lugar del planeta (se barajaban distintas ubicaciones posibles en varios continentes), en realidad fue el Imperio Británico quién dio carta de naturaleza al sionismo a través de la Declaración Balfour en 1917, una carta del Ministro de Exteriores, Arthur Balfour, dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, en apoyo a la creación de un "hogar nacional" judío en Palestina.