El comité de expertos de la Generalitat avala limitar la compra especulativa de viviendas en Catalunya

Los cuatro informes de los expertos y el dictamen del exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer avalan la limitación de la compra especulativa de viviendas en zonas de mercado tensionado en Catalunya. Se trata de los informes encargados por el grupo de trabajo formado por el Govern, Comuns y expertos. La prohibición de la compra especulativa se ha situado en los últimos meses como uno de los principales objetos de debate en la política catalana en materia de vivienda.