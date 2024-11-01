edición general
El comité de expertos de la Generalitat avala limitar la compra especulativa de viviendas en Catalunya

Los cuatro informes de los expertos y el dictamen del exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer avalan la limitación de la compra especulativa de viviendas en zonas de mercado tensionado en Catalunya. Se trata de los informes encargados por el grupo de trabajo formado por el Govern, Comuns y expertos. La prohibición de la compra especulativa se ha situado en los últimos meses como uno de los principales objetos de debate en la política catalana en materia de vivienda.

jonolulu #1 jonolulu *
Menos mal que son expertos. Me parece de coña que haya que pedir informes para esto
porquiño #5 porquiño
#1 aunque parezca evidente siempre se deben pedir informes, para algo ellos son políticos y no especialistas en todo. Aunque la realidad es que se buscan informes de cada palo y astilla según te convenga por desgracia .
#6 Alberto_meneame
#1 Si para darse cuenta de estas cosas hay que ser experto, no sabiamos que somos expertos
#3 Mustela
Mirad que es lento el tema sobre algo que resulta tan evidente desde hace décadas.

Muy bien, que limite la compra especulativa, ahora bien, ¿qué ocurre con todos aquellos fondos de inversión o grandes tenedores que ya la tienen? ¿Por qué no se devuelve la vivienda que un día fue pública o de protección oficial a la administración pública?
jonolulu #4 jonolulu *
#3 si por mi fuera los que ahora dicen que España es un infierno fiscal, se iban a quejar pero de verdad. La única forma de frenar la especulación es hacer que el negocio no sea rentable
#2 dclunedo
... "parte de la tesis de que en Cataluña “es urgente condicionar la compra de vivienda al uso residencial, especialmente en mercados tensionados”". Si parte de la tesis de que hay que limitarla tendría cojones que los "expertos" dijesen que no. En fin.... :palm:
