El Comité contra la Tortura de la ONU denuncia el "maltrato sistemático" de palestinos detenidos por Israel

Los informes recibidos por el organismo detallan maltrato a niños y otros colectivos vulnerables.

Asimismov #1 Asimismov
Maltrato es el nuevo eufemismo sionista de torturas, vejaciones, violaciones ...
#3 tromperri
Claro, están cometiendo un GENOCIDIO.
Esto se da por descontado.
Andreham #2 Andreham
Y la denuncia acaba en...?
