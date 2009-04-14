edición general
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publica sus conclusiones sobre Albania, Argentina, Baréin e Israel [EN]

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha publicado hoy sus conclusiones sobre Albania, Argentina, Baréin e Israel tras examinar a los cuatro Estados Partes en su última sesión. Las conclusiones recogen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación por parte de cada país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Entre los aspectos más destacados figuran los siguientes:

#2 Juantxi
De Estados Unidos, Marruecos, Arabiay otros, ¿Para cuándo?
#1 vituwaf
¿y por qué no sobre España?
#3 patriota_de_pandereta
¿De los países comunistas para cuándo? ¿O para eso hay un tomo aparte?
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
El estudio afirma que hay evidencias suficientes de que Israel estaría llevando a cabo desde octubre 2023 una práctica sistemática de tortura y malos tratos contra detenidos palestinos

#3 di lis pirtidis ciministis piri ciindi?
Clon noviembre de 2025 (cuenta creada ayer mismo), tenias que ser...
Aluflipas #5 Aluflipas *
#4 Llevan décadas torturando sistemáticamente. Que a los medios y demás siempre se les olvida todo lo anterior a octubre del 2023.
Esta noticia del Gara por ejemplo es de 2009. Y ya habla de décadas.
gara.naiz.eus/paperezkoa/20090414/132031/es/Area-1391-Guantanamo-israe
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#5 Asi es
En julio de 2012, después de que un palestino de 17 años llamado Abu Hudayr fuera obligado a beber gasolina y prendido fuego por ciudadanos israelíes, Israel detuvo a varios israelíes y posteriormente los liberó por falta de pruebas, cerrando el brutal asesinato sin llevar a cabo una investigación criminal efectiva.

Este caso y decenas de otros, estan documentados en este informe:

Human Rights Violations in Palestine and Gaza Genocide Report
www.tihek.gov.tr/public/editor/uploads/5NDPLgEB.pdf
#7 patriota_de_pandereta
#4 ¿Otro que justifica los regímenes genocidas comunistas?
