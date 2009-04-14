El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publica sus conclusiones sobre Albania, Argentina, Baréin e Israel [EN]

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha publicado hoy sus conclusiones sobre Albania, Argentina, Baréin e Israel tras examinar a los cuatro Estados Partes en su última sesión. Las conclusiones recogen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación por parte de cada país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Entre los aspectos más destacados figuran los siguientes:
En julio de 2012, después de que un palestino de 17 años llamado Abu Hudayr fuera obligado a beber gasolina y prendido fuego por ciudadanos israelíes, Israel detuvo a varios israelíes y posteriormente los liberó por falta de pruebas, cerrando el brutal asesinato sin llevar a cabo una investigación criminal efectiva.
Este caso y decenas de otros, estan documentados en este informe:
Human Rights Violations in Palestine and Gaza Genocide Report
www.tihek.gov.tr/public/editor/uploads/5NDPLgEB.pdf