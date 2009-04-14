El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publica sus conclusiones sobre Albania, Argentina, Baréin e Israel [EN]

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha publicado hoy sus conclusiones sobre Albania, Argentina, Baréin e Israel tras examinar a los cuatro Estados Partes en su última sesión. Las conclusiones recogen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación por parte de cada país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Entre los aspectos más destacados figuran los siguientes: