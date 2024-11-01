edición general
La Comisión Europea simplifica su regulación de la IA y la ciberseguridad

El paquete de medidas presentado está diseñado para reducir el tiempo que las empresas dedican a “tareas administrativas y de cumplimiento normativo”. La propuesta aún debe ser aprobada por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea.

#2 amusgada *
¿simplifica? los cojones: pone el culo a las GAFA USA pa que se chupen todos nuestros datos como quieran. De "simplifica", ná, "extrae"

ofrece lo que parece un respiro: menos banners de cookies, permisos más amplios para el entrenamiento de modelos de IA, una promesa de armonizar el cumplimiento, pero deja la puerta abierta al caos interpretativo dentro de la empresa”.

Cambia el andamiaje regulador por la autocertificación y asume que las empresas no sólo se

Torrezzno #3 Torrezzno
#2 y esto que tiene que ver con votar sensationalista? Lo hace menos real? xD
#4 amusgada
#3 Sensacionalista es el titular y la manera de vender una iniciativa de extracción intensiva de datos como "simplificación". Me lo espero de El Economista pero ComputerWorld... no joer, no.
Torrezzno #1 Torrezzno
Esto va muy en la propuesta de Garicano:
constitutionofinnovation.eu/

En resumen, la hipertrofia legislativa de Europa sofoca la innovación.

Es una lectura interesante
